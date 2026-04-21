Сериозно увеличение на наградните фондове в снукъра

Очаква се сериозно увеличение на наградните фондове за двата най-престижни ранкинг турнира в професионалния снукър през следващия сезон. Победителят на Световното първенство по снукър през 2027 година — 50 години след първото му провеждане в театър „Крусибъл“ в Шефилд — ще получи 625 000 паунда.

Това е увеличение с 25% спрямо наградата от 500 000 паунда за тазгодишния шампион, която оставаше непроменена от триумфа на Джъд Тръмп през 2019 година.

Общият награден фонд ще бъде 3 милиона паунда — увеличение с над 600 000 паунда — като от World Snooker Tour заявяват, че ще има подобни увеличения за всеки кръг.

Шампионатът на Обединеното кралство е първият турнир от сезонната „Тройна корона“ и се провежда всяка година от 1975 година насам. В момента турнирът се провежда в Barbican Centre в Йорк, а победителят в следващото издание ще прибере 312 500 паунда; отново увеличение с 25% спрямо 250 000 паунда, които Марк Селби спечели през декември 2025-а.

При общ награден фонд от 1,5 милиона паунда (увеличение от 1,2 милиона), състезателите, завършили на другите позиции, също ще получат повече. Тези съобщения съвпаднаха с ежегодното посещение на Бари Хърн в театър „Крусибъл“ в понеделник следобед.

На пресконференция спортният промоутър заяви, че наградата за световния шампион е на път да достигне 1 милион паунда, а може би и да го надмине, след като бъдещето на залата вече е осигурено, а по-късно през това десетилетие предстоят значителни строителни подобрения.

Очаква се тези подобрения да включват увеличение с 50% на капацитета на местата в основната арена, както и модернизация на съоръженията в останалата част на прочутата зала. Може да има и още добри новини за най-добрите играчи в света, тъй като скоро се очаква потвърждение, че China Open ще се завърне през следващия сезон в нов град домакин — Тайюан.

China Open не е провеждан от 2019 година, след като пандемията от Covid-19 първоначално доведе до неговата отмяна.

Разбира се, че първата награда на този турнир ще бъде най-голямата, предлагана за който и да е турнир в Далечния изток през следващия сезон. Този ранкинг турнир е планиран за август като част от „азиатска серия“ заедно с Шанхай Мастърс и Откритото първенство на Ухан

Съществуват обаче сериозни съмнения около следващото издание на Saudi Arabia Masters — в момента вторият "най-богат" турнир в елита на снукъра.

Заради продължаващия конфликт в региона на Близкия изток — който доведе до отмяната на няколко големи спортни събития — не е ясно кога, а дори и дали изобщо, турнирът ще се проведе отново.

В предварителния календар за следващия сезон турнирът не фигурираше, въпреки че бележка под линия обясняваше, че може да бъде проведен през октомври — по-късно през годината в сравнение с първите му две издания.

Съобщава се, че има 10-годишен договор за турнира, но на фона на слуховете, че саудитските инвеститори охлаждат интереса си към мащабни спортни проекти — като отцепилата се LIV Golf Series — има несигурност дали изобщо ще се завърне.