Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
MAX FIGHT пристига с гръм и трясък в Пловдив, билетите вече са в продажба

  • 21 апр 2026 | 12:00
  • 300
  • 0
Едно голямо завръщане, утвърждаващи се имена, боксова интрига, няколко бойни стила – това и още много ще ни предложи MAX FIGHT 65. Най-успешната българска бойна верига ще зарадва този път жителите и гостите на град Пловдив. Това ще се случи на 29 май в спортен комплекс С.И.Л.А, а билетите за галата вече са в продажба ексклузивно в платформата на kupibilet.bg.

В бойната карта и този път са включени разнообразни стилове, различни категории и комбинация от утвърдени имена и амбициозни състезатели, готови да се докажат пред публиката и да заслужат нейните овации. 

Във втора поредно вълнуващо бойно шоу с марка MAX FIGHT ще станем свиделите на едно голямо ММА завръщане в тежката категория. Бившият национал по джудо и самбо, преминал и през професионалната ММА сцена – Иван Запрянов, ще се качи на ринга още веднъж. Двубоят ще бъде не просто бенефис за 37-годишния боец, а събитие с кауза. Към момента Запрянов е началник на отдел „Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив и с качването си на ринга на MAX FIGHT 65 той иска да насочи вниманието към три каузи - „Спортът влиза в училище“ , „Спортът ни обединява“ и „Доброто е заразно“. 

Експлозивно завръща наскоро направи друг ММА боец. След 3-годишна пауза Емил Незиров напомни за уменията си на ELITBET MAX FIGHT 63 през ноември миналата година, нокаутирайки в първия рунд Светослав Иванов. През май отново ще се насладим на един от най-успешните ни представители в този спорт.

По време на MAX FIGHT 64, проведено на 4 април в София, боксовата звезда на „Академия Антон Петров“ Станислав Кунов хвърли публично ръкавица към Кристиян Димитров и поиска реванш. Състезателят на боксов клуб „Левски София“ се изправи очи-в-очи с Кунов и постави своите изисквания, за да се осъществи този втори двубой. И двамата има договори с MAX FIGHT за престоящото издание, но дали ще ги видим един срещу друг?!

Бившият национал по бокс Димо Тониев набира скорост при професионалистите  и след серия от три победи е жаден за нова изява. Той ще запише четвъртото си участие във веригата. 

Едва на 20 години още един млад боксьор не иска почивка и е готов за ново предизвикателство. Възпитаникът на олимпийския бронзов медалист от Лондон 2012 Тервел Пулев – Тома Великов, обра аплодисментите в последната подгряваща среща на MAX FIGHT 64, а сега ще влезе в основната карта. 

Сред кикбокс представителите ще видим опитния пловдивчанин Костадин Стойков, както и младата надежда от Варна – Васил Христов. 

Следвай ни:

