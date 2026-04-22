Динамо (Киев) е на финал за Купата на Украйна

Динамо (Киев) се представя колебливо в първенството, но стигна до финала за Купата на Украйна. Вчера тимът на Игор Костюк разгроми с 3:0 Буковина (Чернивци) на полуфиналите.

Лидерът във второто ниво на украинския футбол не можа да окаже сериозна съпротива, въпреки че в предишния кръг елиминира ЛНЗ Черкаси, който се бори за титлата с Шахтьор (Донецк).

До почивката за гостите от Киев се разписаха Матвий Пономаренко и Назар Волошин, а отново Пономаренко сложи точка на спора през втората част.

Другият финалист ще бъде определен днес в двубоя между Металист 1925 и Чернигов.