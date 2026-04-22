Яблонец и Карвина ще спорят за Купата на Чехия

Яблонец и Карвина ще играят във финала за Купата на Чехия. Двата тима ще си оспорват отличието на 20 май в Храдец Кралове.

На полуфиналите Яблонец се наложи с 1:0 над Млада Болеслав. Единственото попадение в двубоя отбеляза Ламин Джаво в 34-тата минута. Опитният нападател се разписа срещу бившия си клуб.

Карвина стигна до финала след успех с 2:1 над Баник (Острава). Павел Качор откри за домакините в 67-ата минута, а в 74-тата Матей Халуш от Баник получи директен червен картон.

Кауан Винисиус удвои аванса на Карвина в 82-рата минута. Усилията на гостите донесоха почетно попадение на Ондржей Крикфалуси от дузпа в 90-ата минута.