Радостина Маринова и Динамо (Букурещ) на победа от бронза в Румъния

Националката Радостина Маринова и нейният Динамо (Букурещ) записаха две поредни победи като домакини срещу Корона (Брашов), с Мирела Шахпазова в състава, в плейофната серия за бронзовите медали в румънската Дивизия А1.

Първо Маринова и съотборничките й направиха много труден пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (19:25, 18:25, 25:18, 25:13, 15:12). Ради Маринова изигра стабилен мач за Динамо и завърши с 16 точки (1 ас и 42% ефективност в атака - +6) за успеха. Над всички за домакините бе Йована Миросавлиевич с 25 точки, а Олександра Миленко добави още 19 точки за победата. От друга страна Мирела Шахпазова игра цял мач за своя тим и се отчете с една точка от блокада. Най-резултатна за Корона стана Йоана Бачу с 27 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

След това Динамо трябваше да прави нов драматичен обрат от 0:2 до 3:2 (23:25, 19:25, 25:17, 25:14, 15:8) във втората среща между двата тима. В този двубой Ради Маринова започна като титулярка, но бе сменена в третия гейм, като се отчете със скромните 8 точки (1 блок и 39% ефективност в атака - +4) за победата. Най-полезна за домакините беше Олександра Миленко с 23 точки, а Йована Миросавлиевич добави 20 точки за успеха. За тима на Брашов Мирела Шахпазова отново игра цял мач и завърши с 3 точки, а най-резултатна бе Йоана Бачу с 16 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

По този начин Динамо поведе с 2-0 победи в плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 двубоя. Третата и евентуалната четвърта среща между двата тима са в понеделник и вторник (27 и 28 април) от 18,00 часа българско време в Брашов.