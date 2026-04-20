Ник Кирьос потвърди участие в Хале

  • 20 апр 2026 | 18:04
Ник Кирьос потвърди участие в Хале

Бившият финалист на "Уимбълдън" Ник Кирьос, който не е играл официален мач на сингъл от месец януари, ще участва в тазгодишния турнир на трева в Хале през юни, съобщиха организаторите.

30-годишният тенисист, който от години се бори със серия от контузии на китките и коляното, е играч, който е любимец на публиката. Турнирът в Хале е подгряващ преди "Уимбълдън“.

Единственият мач на сингъл на австралиеца за годината беше загубата в първия кръг от американеца Александър Ковачевич в Бризбейн през януари.

Кирьос, който достигна до финала на "Уимбълдън" през 2022-а, е изиграл само седем мача на сингъл между януари 2023-а и април 2026-а, пише Ройтерс.

„Ник Кирьос е една от най-забележителни личности в световния тенис от години. Австралиецът е известен с изключителния си стил на игра, характеризиращ се с един от най-добрите сервиси, зрелищни победи и голяма креативност. В същото време, емоционалната му личност и харизма привличат значително внимание далеч отвъд спорта“, заявиха организаторите на турнира в Хале в изявление.

Кирьос беше казал по-рано тази година, че ще участва в няколко турнира на трева, пропускайки сезона на клей. Надпреварата в Хале ще се проведе между 13 и 21 юни.

"Уимбълдън", третият турнир от Големия шлем за годината, започва на 29 юни.

Григор срещу квалификант или "щастлив губещ" на старта в Мадрид

Григор срещу квалификант или "щастлив губещ" на старта в Мадрид

Алкарас може да пропусне и "Мастърс"-а в Рим

Джокович не играе, но доближава рекорди на Федерер

Григор Димитров падна още в ранглистата

Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста

Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

