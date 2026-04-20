Петима наши борци във втория ден на Евро 2026

Петима български борци ще спорят за отличията във втория ден на Европейското първенство в Тирана, Албания.

При 60-килограмовите на класическата борба Борислав Кирилов ще излезе срещу младия руснак Сунер Конунов, който се състезава под флага на Международната федерация (UWW). Съперникът му стана трети на турнира в Тирана тази година, а Кирилов е европейски шампион за кадети и пети в Европа при юношите.

Абу-Муслим Амаев (67 кг) започва с италианеца Андреа Сети, който за момента няма призови класирания от големи първенства. Амаев е втори в Европа през миналия сезон и пети в света през 2024-а.

Димитър Георгиев (72 кг) ще има за съперник хърватина Павел Пуклавец, втори в света до 23 години през 2022-а. Георгиев е пети в Европа до 23 години през 2024-а.

Светослав Николов (82 кг) пък ще спори с европейския шампион Гурбан Гуранов (Азербайджан), който е трети на рейтинговия турнир в Загреб през миналия сезон и пети в света при мъжете. Той има също има две европейски титли до 23 година и една световна в същата възраст. Българинът по-рано тази година стана шампион на „Никола Петров“, а през миналия сезон взе бронз на рейтинговия турнир в Загреб.

При 97-килограмовите Кирил Милов, двукратен европейски шампион и защитаващ титлата си, стартира срещу поляка Герард Курничак, който е без сериозни успехи на големи първенства.

В тази категория титулуваният Артур Алексанян, когото българинът победи през миналия сезон, за да ликува с титлата, не участва. Тази година арменците са заложили на младия Хайк Хлоян, номер 1 в света до 23 година през 2024-а.

Срещите стартират във вторник от 11:30 часа.