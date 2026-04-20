Семен Новиков е полуфиналист на Европейското

  • 20 апр 2026 | 15:00
Семен Новиков е на полуфинал на Европейското първенство в Тирана, Албания. Олимпийският шампион постигна три победи до момента в категория до 87 кг на класическата борба.

Четирима българи стартират в първия ден на Европейското по борба в Тирана

На старта се наложи над Валтери Латвала (Финландия) къс 7:2, в осминафиналите преодоля представителя на домакините Марджан Кола с 9:0, а в четвъртфиналите спечели срещу турчина Доган Кая, също с технически туш 8:0.

За място на финала Латвала ще излезе срещу азера Ислам Абасов, трети на европейското през 2025-а. През миналия сезон Новиков взе сребърен медал.

В същата категория не участва унгарецът Давид Лозончи, №1 в света от 2023-та. Останалите ни трима представители днес загубиха, но двама от тях са с шансове да продължат.

Стефан Григоров (55) победи на старта Леонид Мороз (Молдова) с 5:1, а в четвъртфиналите отстъпи пред световния шампион за миналия сезон Вахтанг Лолуа (Грузия) с 0:9.

С шансове е и Николай Вичев (63), който загуби от Майрбек Салимов (Полша) с 2:5.  От надпреварата отпадна Стоян Кубатов (77) след загуба в първия кръг от Шуай Мамедау (Беларус).

Съперникът му загуби в следващия кръг и българското участие приключи.

Полуфиналите започват от 19 часа.

Още от Бойни спортове

Четирима българи стартират в първия ден на Европейското по борба в Тирана

Четирима българи стартират в първия ден на Европейското по борба в Тирана

  • 19 апр 2026 | 20:13
  • 908
  • 0
Бронзовата медалистка от Световното Дея Пеева се завърна в България

Бронзовата медалистка от Световното Дея Пеева се завърна в България

  • 19 апр 2026 | 19:58
  • 1198
  • 1
Пет титли и общо десет медала за България от международен турнир по борба за кадети в Букурещ

Пет титли и общо десет медала за България от международен турнир по борба за кадети в Букурещ

  • 19 апр 2026 | 17:38
  • 717
  • 0
По една победа за българите в последния ден на Европейското по джудо

По една победа за българите в последния ден на Европейското по джудо

  • 19 апр 2026 | 12:37
  • 512
  • 0
Бен Уитакър направи шоу само за един рунд в Ливърпул

Бен Уитакър направи шоу само за един рунд в Ливърпул

  • 19 апр 2026 | 09:31
  • 2935
  • 0
Бърнс се пенсионира след пета поредна загуба

Бърнс се пенсионира след пета поредна загуба

  • 19 апр 2026 | 09:07
  • 1591
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 17684
  • 11
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 5388
  • 1
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 15079
  • 30
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 7327
  • 12
Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 20 апр 2026 | 10:11
  • 29454
  • 48
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 15138
  • 14