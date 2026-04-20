Семен Новиков е полуфиналист на Европейското

Семен Новиков е на полуфинал на Европейското първенство в Тирана, Албания. Олимпийският шампион постигна три победи до момента в категория до 87 кг на класическата борба.

На старта се наложи над Валтери Латвала (Финландия) къс 7:2, в осминафиналите преодоля представителя на домакините Марджан Кола с 9:0, а в четвъртфиналите спечели срещу турчина Доган Кая, също с технически туш 8:0.

За място на финала Латвала ще излезе срещу азера Ислам Абасов, трети на европейското през 2025-а. През миналия сезон Новиков взе сребърен медал.

В същата категория не участва унгарецът Давид Лозончи, №1 в света от 2023-та. Останалите ни трима представители днес загубиха, но двама от тях са с шансове да продължат.

Стефан Григоров (55) победи на старта Леонид Мороз (Молдова) с 5:1, а в четвъртфиналите отстъпи пред световния шампион за миналия сезон Вахтанг Лолуа (Грузия) с 0:9.

С шансове е и Николай Вичев (63), който загуби от Майрбек Салимов (Полша) с 2:5. От надпреварата отпадна Стоян Кубатов (77) след загуба в първия кръг от Шуай Мамедау (Беларус).

Съперникът му загуби в следващия кръг и българското участие приключи.

Полуфиналите започват от 19 часа.