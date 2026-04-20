  Вахид Халилходжич рискува сериозно наказание, той обясни, че е спрял с футбола

Треньорът на Нант Вахид Халилходжич може да бъде наказан сурово за поведението си в мача с Брест (1:1), когато съдията отстрани защитника на "канарчетата" Демен Табибу, а босненецът атакува словесно четвъртия рефер Флоран Бата и дори имаше физически контакт.

Треньорът бе изгонен от скамейката и крещеше "Не ви ли е срам?" към съдиите на мача.

"Бесен съм, не разбирам червения картон. Не разбрах съдийските решения. Младият съдия ми каза да не говоря, за да не ме накажат. Не ми пука, дори да ме накажат десет години, защото аз спрях с футбола. Но когато виждат такива несправедливости, реагирам. Не разбрах картона, помолих да ми го обяснят. Трябва малко уважение, за кого се взима този?", коментира след срещата опитният треньор.

Според дисциплинарния правилник той може да бъде наказан с два мача за неуместно поведение, но и още до пет месеца за заплахи, като най-вероятно той ще бъде лишен от правото да води тима поне до края на шампионата.

Снимки: Imago

