Владо Николов: Ще работя за спорта и в политиката

Бившият капитан на националния отбор на България по волейбол и съпрезидент на ВК Левски София Владимир Николов официално влезе в политиката.

Превърналият се в емблематична фигура в българския спорт Николов, който е и баща на волейболните ни звезди Александър Николов и Симеон Николов, води листата на формацията на Румен Радев "Прогресивна България" в Пловдив.

Владимир Николов е на 48 години и е водач на листата за народни представители в 16 МИР Пловдив-град.

Той е един от най-успешните български спортисти, посветил 38 години от живота си на волейбола. Дългогодишен капитан на националния отбор на България, с който печели множество отличия на световно и европейско ниво. Професионалният му път включва 14-годишен управленски опит като мениджър и ръководител в структурите на волейболен клуб Левски София, където работи активно за развитието на детско-юношеския спорт и професионалното направление.

Завършва висшето си образование в Националната спортна академия (НСА) със специалност „Учител и треньор“. Неговата експертиза съчетава спортната дисциплина с доказани лидерски качества и умения за управление на екипи и големи спортни проекти.

Владимир Николов притежава изключителна езикова подготовка, като владее 5 чужди езика: сръбски, руски, английски, френски и италиански. Женен, с 4 деца.

“Всеки е силен в своята област. Доказахме с Давид Давидов и Атанас Гаров как трябва да се работи във волейбола и спорта в Левски. Подпомогнахме сериозно и дейността на БФ волейбол. Ще работя за спорта и в политиката”, заяви Владо Николов специално пред Sportal.bg.

Снимки: Борислав Трошев