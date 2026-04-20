  3. Леон Драйзайтл се завръща в състава на Едмънтън Ойлърс за старта на плейофите в НХЛ

Леон Драйзайтл се завръща в състава на Едмънтън Ойлърс за старта на плейофите в НХЛ

  • 20 апр 2026 | 14:21
  • 233
  • 0
Леон Драйзайтл се завръща в състава на Едмънтън Ойлърс за старта на плейофите в НХЛ

Нападателят на Едмънтън Ойлърс Леон Драйзайтл ще се завърне в тима за старта на плейофите в Националната хокейна лига.

"Нефтодобивниците", които играха във финала за купа "Стенли" през последните два сезона, започват участието си тази нощ с домакински двубой срещу Анахайм Дъкс.

Драйзайтл пропусна последните 14 мача на Едмънтън заради контузия в крака. Последното му участие в мач бе при успеха с 3:1 над Нешвил Предатърс на 15 март.

"Леон тренира добре през последната седмица, участва в тренировките ни и очаквам да може да играе в някакъв момент от първия кръг", каза треньорът на Едмънтън Крис Кноблаух.

"Дали това ще стане още в първия мач, или в петия мач, все още не сме решили", добави Кноблаух.

Драйзайтл е водещият реализатор на Ойлърс през последните няколко сезона. През този сезон той вкара 32 гола и направи 62 асистенции в 65 мача, а в шест от предходните седем сезона премина границата от 100 точки по системата гол плюс пас.

Малена показа трогателна снимка: Може би един ден ще се събудим и всичко това ще бъде просто сън

Малена показа трогателна снимка: Може би един ден ще се събудим и всичко това ще бъде просто сън

Олимпийски шампиони от Милано-Кортина 2026 прекратиха кариерите си

Олимпийски шампиони от Милано-Кортина 2026 прекратиха кариерите си

Eдмънтън победи Ванкувър в последния ден от редовния сезон в НХЛ

Eдмънтън победи Ванкувър в последния ден от редовния сезон в НХЛ

Кълъмбъс Блу Джакетс удължи договора на опитния старши треньор Рик Боунес

Кълъмбъс Блу Джакетс удължи договора на опитния старши треньор Рик Боунес

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

Уволниха треньора на Швейцария заради фалшив сертификат за коронавирус

Уволниха треньора на Швейцария заради фалшив сертификат за коронавирус

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

