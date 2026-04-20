Леон Драйзайтл се завръща в състава на Едмънтън Ойлърс за старта на плейофите в НХЛ

Нападателят на Едмънтън Ойлърс Леон Драйзайтл ще се завърне в тима за старта на плейофите в Националната хокейна лига.

"Нефтодобивниците", които играха във финала за купа "Стенли" през последните два сезона, започват участието си тази нощ с домакински двубой срещу Анахайм Дъкс.

Драйзайтл пропусна последните 14 мача на Едмънтън заради контузия в крака. Последното му участие в мач бе при успеха с 3:1 над Нешвил Предатърс на 15 март.

"Леон тренира добре през последната седмица, участва в тренировките ни и очаквам да може да играе в някакъв момент от първия кръг", каза треньорът на Едмънтън Крис Кноблаух.

"Дали това ще стане още в първия мач, или в петия мач, все още не сме решили", добави Кноблаух.

Драйзайтл е водещият реализатор на Ойлърс през последните няколко сезона. През този сезон той вкара 32 гола и направи 62 асистенции в 65 мача, а в шест от предходните седем сезона премина границата от 100 точки по системата гол плюс пас.