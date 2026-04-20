Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Четирима наши борци в първия ден на Евро 2026

  • 20 апр 2026 | 12:32
  • 404
  • 0
Четирима наши борци излизат в първия ден на европейското първенство в Тирана, Албания.

Схватките в класическия стил ще бъдат открити от Стефан Григоров (55), Николай Вичев (63), Стоян Кубатов (77) и Семен Новиков (87).

В най-леката категория до 55 кг Стефан Григоров, пети на европейското през 2024-а, започва с молдовеца Леонид Мороз.

Съперникът му е пети на европейското до 23 г. през 2023-а и 2024-а.

Николай Вичев (63) ще има за съперник Майрбик Салимов (Полша), бронзов медалист от европейското първенство през миналия сезон.

При 77-килограмовите Стоян Кубатов, пети в света през 2023-а, ще спори с беларусина Шунай Мамедау, който по-рано тази година стана пети на турнира „Дан Колов - Никола Петров“.

А олимпийският шампион Семен Новиков (87) започва с финландеца Валтери Латвал, призьор от международни турнири и пети на световното до 23 г.

Срещите стартират от 11,30 ч наше време в понеделник, 20 април.

Във вторник са останалите петима наши представители - Борислав Кирилов (60), Абу-Муслим Амаев (67), Димитър Георгиев (72), Светослав Николов (82), Кирил Милов (97).

Двубоите може да следите на живо на сайта на Международната федерация (UWW) - ТУК!

Финалите ще може да наблюдавате на живо по БНТ 3. Първите срещи за отличията са във вторник вечер, от 19 часа.

Пълния жребий може да видите ТУК!

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

