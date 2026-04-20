Слафковски оформи хеттрик в продължението, Монреал спечели първия мач срещу Тампа Бей

Монреал победи Тампа Бей с 4:3 след продължение в откриващия мач от плейофната серия на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Хеттрик за успеха на канадците реализира словакът Юрай Слафковски, включително победен гол в продължението, а един гол добави Джош Андерсън.

За Тампа на два пъти се разписа Брендън Хейгъл, а едно попадение добави Дарън Редиш.

“Те винаги са били добър отбор, имат много оръжия в състава си“, каза Андерсън за Тампа Бей. - Трябва да внимаваш, когато се изправяш срещу тях, защото те могат бързо да обърнат страницата.“

Нападателят на Тампа Бей Лайтнинг Никита Кучеров записа две асистенции и се присъедини към 20-те най-резултатни играчи за всички времена в мачовете за Купа „Стенли“. Общият брой точки на Кучеров в плейофите на НХЛ достигна 173 (53 гола и 120 асистенции), което го постави на 19-то място по брой точки за всички времена. Руският нападател надмина Марио Льомьо (172 точки) и Петер Форсберг (171).

Мач №2 от серията е във вторник.