Спалети: На прав път сме

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети остана доволен от победата с 2:0 над Болоня. Това бе важен успех, с който "бианконерите" направиха нова крачка към класиране в топ 4 и в Шампионската лига. Наставникът заяви, че отборът му е на прав път. Преди това обаче той бе помолен да коментира начина, по който играчите отпразнуваха гола на Кефрен Тюрам.

„Не знам какво са си спретнали помежду си, но е прекрасно да ги видя да празнуват така заедно.Чудесно е да видиш как един играч вкарва гол и иска да сподели радостта си със съотборниците и феновете. Всичко идва от привързаността, от връзката между футболистите. Когато даваш приятелство, го получаваш в замяна. Казват, че ако искаш да намериш приятел, трябва да се държиш като такъв“, започна Спалети.

Това е важна победа за Ювентус, който се възползва от резултатите на Комо, Рома и Аталанта, за да отвори преднина от пет точки на четвъртото място.

„Това, което абсолютно не можехме да си позволим да сбъркаме, предвид другите резултати, беше да намалим интензивността, защото можехме да запазим позицията си независимо от представянето. Това беше рискът, така че трябваше да имаме правилната нагласа от самото начало и да я поддържаме“, коментира наставникът.

„Знаехме, че Болоня имаше тежка седмица с пътувания и мач в Лига Европа, така че бяхме наясно, че ако поддържаме висока интензивност, това ще ни даде значително предимство. Всички се справиха наистина добре, вкарахме ранен гол. Имаше моменти, в които класата на Болоня ни принуди да се защитаваме, но това е неизбежно срещу силен отбор като този на Винченцо Италиано“, допълни още босът.

Накрая той похвали отбора за развитието, което показва в последно време.

„Тук със сигурност има много отговорност и напрежение, но отборът се опитва да играе добър футбол. Играчите се грижат един за друг и са готови да споделят тежестта, което е фундаментално за един треньор. На прав път сме и всеки ден виждам нещо повече, така че искаме да продължим по същия начин“, завърши Спалети.

Снимки: Gettyimages