Спалети: На прав път сме

  • 20 апр 2026 | 03:54
Треньорът на Ювентус Лучано Спалети остана доволен от победата с 2:0 над Болоня. Това бе важен успех, с който "бианконерите" направиха нова крачка към класиране в топ 4 и в Шампионската лига. Наставникът заяви, че отборът му е на прав път. Преди това обаче той бе помолен да коментира начина, по който играчите отпразнуваха гола на Кефрен Тюрам.

„Не знам какво са си спретнали помежду си, но е прекрасно да ги видя да празнуват така заедно.Чудесно е да видиш как един играч вкарва гол и иска да сподели радостта си със съотборниците и феновете. Всичко идва от привързаността, от връзката между футболистите. Когато даваш приятелство, го получаваш в замяна. Казват, че ако искаш да намериш приятел, трябва да се държиш като такъв“, започна Спалети.

Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

Това е важна победа за Ювентус, който се възползва от резултатите на Комо, Рома и Аталанта, за да отвори преднина от пет точки на четвъртото място.

„Това, което абсолютно не можехме да си позволим да сбъркаме, предвид другите резултати, беше да намалим интензивността, защото можехме да запазим позицията си независимо от представянето. Това беше рискът, така че трябваше да имаме правилната нагласа от самото начало и да я поддържаме“, коментира наставникът.

„Знаехме, че Болоня имаше тежка седмица с пътувания и мач в Лига Европа, така че бяхме наясно, че ако поддържаме висока интензивност, това ще ни даде значително предимство. Всички се справиха наистина добре, вкарахме ранен гол. Имаше моменти, в които класата на Болоня ни принуди да се защитаваме, но това е неизбежно срещу силен отбор като този на Винченцо Италиано“, допълни още босът.

Накрая той похвали отбора за развитието, което показва в последно време.

„Тук със сигурност има много отговорност и напрежение, но отборът се опитва да играе добър футбол. Играчите се грижат един за друг и са готови да споделят тежестта, което е фундаментално за един треньор. На прав път сме и всеки ден виждам нещо повече, така че искаме да продължим по същия начин“, завърши Спалети.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Артета: Продължаваме напред

Артета: Продължаваме напред

  • 20 апр 2026 | 03:26
  • 450
  • 0
Гуардиола: Тази победа ни даде надежда

Гуардиола: Тази победа ни даде надежда

  • 20 апр 2026 | 02:53
  • 540
  • 0
Мойс: Заслужавахме поне точка

Мойс: Заслужавахме поне точка

  • 20 апр 2026 | 02:35
  • 256
  • 0
Звездите на Байерн смятат, че манталитетът им на победители ги е направил шампиони

Звездите на Байерн смятат, че манталитетът им на победители ги е направил шампиони

  • 20 апр 2026 | 02:13
  • 262
  • 0
Компани: Чудесно е, че сме шампиони, но имаме още работа

Компани: Чудесно е, че сме шампиони, но имаме още работа

  • 20 апр 2026 | 01:31
  • 288
  • 0
Дузпа реши голямото Суперкласико между Ривър Плейт и Бока Хуниорс

Дузпа реши голямото Суперкласико между Ривър Плейт и Бока Хуниорс

  • 20 апр 2026 | 01:05
  • 1642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

  • 19 апр 2026 | 20:25
  • 40195
  • 185
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 36708
  • 26
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 31126
  • 65
Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

  • 19 апр 2026 | 20:22
  • 21879
  • 298
Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

Ювентус се справи с Болоня без затруднения и вече диша във врата на Милан и Наполи

  • 19 апр 2026 | 23:42
  • 4931
  • 3
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 16496
  • 20