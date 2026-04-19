Ювентус 1:0 Болоня, отмениха гол на Консейсао

Ювентус и Болоня играят при 1:0 в мач от 33-ия кръг на Серия А.

Домакините започнаха вихрено и стигнаха до преднина още във втората минута, когато центриране от Пиер Калюлю бе засечено от вклинилия се Джонатан Дейвид с глава за 1:0.

“Старата госпожа” е в серия от шест последователни мача без поражение в първенството и при нов успех днес те ще се доближат само на три точки от втория и третия Милан и Наполи, отдалечавайки се на пет от Комо. “Червено-сините” са в серия от две последователни победи, но продължават да изостават от местата, даващи право на участие в европейските турнири. Тимът отпадна от Лига Европа и трябва да покаже, че може да се съвземе от допуснатото разочарование.

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети залага на Джонатан Дейвид, който ще води атаката на тима. Капитанът Мануел Локатели ще си партнира с Уестън Маккени, а Консейсао, Андреа Камбиазо и Жереми Бога ще подкрепят атаката.

Винченцо Италияно залага на схема с четирима в отбрана, където ще си партнират Торбьорн Хегем и Йон Лукуми. Ремо Фройлер ще трябва да е в центъра на халфовата линия, а атаката ще бъде водена от Рикардо Орсолини и Сантиаго Кастро.

