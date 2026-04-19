  Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. Рикошети продължиха успешните резултати на Фрайбург

  • 19 апр 2026 | 18:38
Отборът на Фрайбург продължава да впечатлява, след като се изкачи до седмо място в Бундеслигата. Това стана факт след домакински успех с 2:1 над Хайденхайм в мач от 30-ия кръг.

Победата дойде дни след достигането на тима до полуфиналите в Лига Европа, а освен това той е на полуфинал и за Купата на Германия.

Тази загуба пък е нова крачка за Хайденхайм по пътя към изпадането. В оставащите си четири срещи отборът едва ли ще успее да се докопа до 16-ата позиция, която праща на бараж за оставане.

Фрайбург успя да надделее след два гола от рикошети. Победният падна седем минути преди края, когато точен беше Максимилиан Егещайн.

През първата част Йохан Манзамби (24’) даде аванс на домакините, но Буду Зивзивадзе (59’) заслужено изравни за гостите. В края обаче радостта беше за Фрайбург.

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

Манчестър Сити 1:1 Арсенал, размяна на две попадения за минута

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Байерн 3:1 Щутгарт, 45 минути делят домакините от титлата

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

