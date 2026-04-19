Рикошети продължиха успешните резултати на Фрайбург

Отборът на Фрайбург продължава да впечатлява, след като се изкачи до седмо място в Бундеслигата. Това стана факт след домакински успех с 2:1 над Хайденхайм в мач от 30-ия кръг.

Победата дойде дни след достигането на тима до полуфиналите в Лига Европа, а освен това той е на полуфинал и за Купата на Германия.

Тази загуба пък е нова крачка за Хайденхайм по пътя към изпадането. В оставащите си четири срещи отборът едва ли ще успее да се докопа до 16-ата позиция, която праща на бараж за оставане.

Фрайбург успя да надделее след два гола от рикошети. Победният падна седем минути преди края, когато точен беше Максимилиан Егещайн.

През първата част Йохан Манзамби (24’) даде аванс на домакините, но Буду Зивзивадзе (59’) заслужено изравни за гостите. В края обаче радостта беше за Фрайбург.