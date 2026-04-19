Пламен Андреев блокирал мускул по време на дебюта си в Полша

Треньорът на Лех (Познан) Нилс Фредериксен обясни каква е ситуацията с българския вратар Пламен Андреев, който дебютира за полския тим при победата с 2:1 над Погон (Шчечин), но в края на мача получи контузия.

"Проблемът на Пламен не е сериозен, но ситуацията на терена беше. Към края на мача той получи крампа, която напълно блокира мускула му. Заради това дори не можеше да ходи. Завършването на мача беше трудно за него. Казах на физиотерапевтите, че е изключително важно да играе до края. Не можехме да направим друга смяна“, заяви специалистът.