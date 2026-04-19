Левски 2007 вкара пет гола в контрола

Левски 2007 записа убедителна победа с 5:2 в приятелски мач с Ботев (Комарево), изигран от 14:00 часа днес на стадион „Левски“ в едноименния град. Двубоят се проведе на отличен терен и при прекрасни метеорологични условия. „Зелено-белите“ се наложиха над третия във временното класиране на Областна група Плевен, въпреки че допуснаха изоставане с 0:1, а след това Ботев изравни за 2:2 и не се предаде толкова лесно.

Президентът и наставник на тима Дочко Дочев можеше да разчита само на 11 състезатели, тъй като останалите липсваха, предимно по лични ангажименти. Дочев обяви контролата за полезна за неговите футболисти.