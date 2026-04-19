Бен Уитакър направи шоу само за един рунд в Ливърпул

  • 19 апр 2026 | 09:31
Бен Уитакър постигна победа над Браян Суарес още в първия рунд на сблъсъка им в „M&S Bank Arena“ в Ливърпул. След мача беше потвърдено, че следващата битка на англичанина ще бъде в Ню Йорк на 27 юни, когато той ще бъде част от бойна гала в „Barclays Center“ в Бруклин, където основният двубой е между Джарон Енис и Ксандер Заяс.

Уитакър нямаше търпение да се боксира, тъй като не беше излизал на ринга от ноември 2025-а, когато победи германеца Бенямин Гавази още в началния рунд. Оттогава 28-годишният боксьор чакаше своя дебют в САЩ, който така и не се състоя. Този период на неактивност може би е накарал Уитакър да иска да натрупа повече рундове, но въпреки че двубоят приключи в 2:24 минута на първия рунд, претендентът №3 на WBC в полутежка категория не прибърза с действията си.

Боксьорът от Уест Бромич, който вече има баланс от 11-0-1 (8 с нокаут), хладнокръвно пласираше своя прав ляв в лицето на Суарес, почти дразнейки опонента си в началните моменти. 34-годишният аржентинец Суарес напредваше зад високия си гард, но почти не нанасяше удари. Когато все пак опитваше нещо по-значимо, сребърният медалист от Игрите в Токио просто се измъкваше, махайки на публиката. Преди мача Уитакър беше споменал, че се бори да намери баланса между шоумен и завършващ ударите си боец, а в края на първия рунд завършекът беше налице.

Уитакър нанесе ляв удар в тялото, който свали гарда на Суарес, и докато аржентинецът пристъпваше напред, Уитакър го посрещна с десен прав над ръцете му. Суарес се срина на пода и изглеждаше напълно дезориентиран. Суарес се опита да се изправи, но тялото му отказваше и реферът Стив Грей отброи до 10, докато той все още лежеше на пода. След мача имаше оплаквания от загубилия боксьор, че последният удар е бил непозволен и е попаднал в задната част на главата. Повторенията обаче доказаха, че това не е така.

„Чувството е страхотно, бейби. Да нокаутираш някого по този начин в първия рунд показва на какво ниво съм. Всички могат да ме предизвикват, но колкото по-уверен ставам, толкова по-опасен ставам... Искам, когато всичко приключи, да бъда запомнен като един от най-великите британски бойци“, заяви боксьорът с прякор Хирурга.

След загубата Суарес вече е с баланс 21-5 (20 с нокаут), а Уитакър ще продължи към по-сериозни противници. В същата галавечер бившата състезателка на UFC Моли Маккан записа четвъртата победа в професионалната си боксова кариера, надделявайки по точки над Ашли Джонсън в осем рунда. Маккан, вече с баланс 4-0 (1 с нокаут), беше дисциплинирана през целия двубой и подбираше ударите си срещу борбената Джонсън, която вече е с актив 3-4. Реферът Марк Лайсън отсъди 78-74 в полза на Маккан.

