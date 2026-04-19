Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Арман Царукян изхвърли Юрая Фейбър от тепиха на RAF 8

  • 19 апр 2026 | 08:36
  • 744
  • 0
Арман Царукян се отличи с пореден луд момент при последната си победа на събитието RAF 8, където записа oще една победа. Преди да спечели, той атакува крака на Юрая Фейбър за събаряне и буквално го изхвърли от сцената по време на схватката им.

Това беше един от най-необичайните моменти в скорошната история на борбата, въпреки че подобни сцени стават обичайни, когато Царукян се появи в RAF. Това действие всъщност щеше да прекрати мача, тъй като той вече водеше с 8:1 след натрупани точки в началото. Вместо това Царукян избута Фейбър изцяло от сцената, като и двамата атлети прелетяха над коментаторския екип и се стовариха на пода отдолу. По някакво чудо нито Царукян, нито Фейбър получиха контузии и мачът продължи.

„Не, как мога да го хвърля нарочно? Той е ветеран“, коментира Царукян дивия момент. „Просто изпълнявах техниката си и не можах да спра.“

След подновяването на играта Царукян не губи време и направи ново събаряне. Този път той обърна Фейбър перфектно за хвърляне, носещо четири точки, с което прекрати мача при резултат 13:1. Победата с технически туш извежда Царукян до баланс 3-0 в кариерата му в RAF и той вече се цели в следващ топ опонент. След победата си Царукян насочи вниманието си към Колби Ковингтън, който седеше наблизо и вече имаше насрочен мач срещу Крис Уайдман за RAF 9 през май.

„Виждате ли онзи човек там?“, каза Царукян, сочейки към Ковингтън. „Той е един от най-добрите борци в UFC, така че искам да докажа моята борба срещу него и да го победя.“

Ковингтън се качи на сцената и заяви, че с удоволствие би оставил настрана двубоя си с Уайдман, за да се изправи срещу Царукян през май.

Срещата между Арман Царукян и Юрая Фейбър се превърна в главен дуел на RAF 8, след като контузия извади Хенри Сехудо от събитието.

Ето как се развиха останалите борчески дуели: 

Кайл Снайдер победи Ризабек Аитмухан с 12-6
Захид Валенсия победи Аеоден Синклейр по точки 8-2
Шамил Шарипов победи Антони Касиопи с туш
Хелен Марулис победи Алексис Яниак с технически туш

Следвай ни:

Водещи Новини

