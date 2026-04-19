Българските състезатели се класираха за два полуфинала на международния турнир по бадминтон в Малта

Гергана Павлова на единично жени и двойката мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов се класираха за полуфиналите на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта), с което си гарантираха отличия.

Павлова победи осмата поставена Луцие Крулова (Чехия) с 21:18, 21:13 за 46 минути и записа трети успех в надпреварата. Утре тя ще играе в спор за място на финала срещу водачката в схемата Агнеш Короши (Унгария).

На двойки жени Павлова и Рая Пашова, поставени под номер 2 в схемата, отпаднаха на осминафиналите след загуба от Йорина Ян и Аник Мецгер (Швейцария) с 21:19, 13:21, 11:21.

На мъже двойка Евгени Панев и Цветомир Стоянов спечелиха на четвъртфиналите срещу Евън Кени и Джош Тейлър (Шотландия) с 18:21, 21:19 23:21 за 47 минути. Следващите им съперници ще бъдат номер 1 в схемата Робин Харпър и Хари Уейкфийлд (Англия).

Междувременно, българските състезатели завоюваха четири бронзови медала от международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години, който се провежда в Свиленград.

Третите поставени на смесени двойки Георги Рупцов и Елена Попиванова загубиха на полуфиналите от номер 1 Гьокай Гьол и Ниса Нур Чимен (Турция) с 13:21, 21:8, 14:21.

На двойки юноши Теодор Митев и Калоян Великов отстъпиха пред Ришав Нгангом и Киовейо Вемай (Индия) с 15:21, 15:21.