  Българските състезатели се класираха за два полуфинала на международния турнир по бадминтон в Малта

Българските състезатели се класираха за два полуфинала на международния турнир по бадминтон в Малта

  19 апр 2026 | 01:34
Българските състезатели се класираха за два полуфинала на международния турнир по бадминтон в Малта

Гергана Павлова на единично жени и двойката мъже Евгени Панев и Цветомир Стоянов се класираха за полуфиналите на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта), с което си гарантираха отличия.

Павлова победи осмата поставена Луцие Крулова (Чехия) с 21:18, 21:13 за 46 минути и записа трети успех в надпреварата. Утре тя ще играе в спор за място на финала срещу водачката в схемата Агнеш Короши (Унгария).

На двойки жени Павлова и Рая Пашова, поставени под номер 2 в схемата, отпаднаха на осминафиналите след загуба от Йорина Ян и Аник Мецгер (Швейцария) с 21:19, 13:21, 11:21.

На мъже двойка Евгени Панев и Цветомир Стоянов спечелиха на четвъртфиналите срещу Евън Кени и Джош Тейлър (Шотландия) с 18:21, 21:19 23:21 за 47 минути. Следващите им съперници ще бъдат номер 1 в схемата Робин Харпър и Хари Уейкфийлд (Англия).

Междувременно, българските състезатели завоюваха четири бронзови медала от международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години, който се провежда в Свиленград.

Третите поставени на смесени двойки Георги Рупцов и Елена Попиванова загубиха на полуфиналите от номер 1 Гьокай Гьол и Ниса Нур Чимен (Турция) с 13:21, 21:8, 14:21.

На двойки юноши Теодор Митев и Калоян Великов отстъпиха пред Ришав Нгангом и Киовейо Вемай (Индия) с 15:21, 15:21.

Още от Други спортове

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Йоана Илиева извън Топ 15 на Световната купа по фехтовка в Атина

Йоана Илиева извън Топ 15 на Световната купа по фехтовка в Атина

Спартак (Варна) изненада Шумен 61 в първия полуфинал от хандбалното първенство

Спартак (Варна) изненада Шумен 61 в първия полуфинал от хандбалното първенство

Синовете на Ивайло Габровски със злато и бронз на пробега „Тур де радост“ в Южния парк на София

Синовете на Ивайло Габровски със злато и бронз на пробега „Тур де радост“ в Южния парк на София

Българският национален отбор по ръгби претърпя тежка загуба с 0:48 от Украйна за Европейско първенство

Българският национален отбор по ръгби претърпя тежка загуба с 0:48 от Украйна за Европейско първенство

Трима българи на 1/4-финал в Малта

Трима българи на 1/4-финал в Малта

39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

