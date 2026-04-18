Страхотен Алекс Грозданов и Богданка на финал в Полша!

  18 апр 2026 | 21:40
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) се класираха на финала в полската Plus Liga.

Шампионите победиха у дома Пройект (Варшава) с 3:0 (25:14, 26:24, 18:25, 25:17) във втората полуфинална среща, която се игра пред пълната до краен предел зала “Глобус” с 4221 зрители в Люблин.

Така Богданка спечели плейофната серия с 2-0 победи и продължава напред към финала. Там Грозданов и съотборниците му ще срещнат победителят от редовния сезон Алурон КМК Варта (Заверче), който на полуфиналите елиминира Асеко Ресовия (Жешув) също след 2-0 успеха.

Във финалния плейоф ще се играе до 3 победа от 5 мача. Първата среща от финала ще бъде в събота (25 април) от 15,45 часа българско време в залата на Заверче.

Алекс Грозданов изигра пореден силен двубой и реализира 10 точки (5 блока, 45% ефективност в атака - +7).

Звездата Вилфредо Леон бе най-резултатен за шампионите с 18 точки (6 аса, 2 блока, 48% ефективност в атака, 18% перфектно и 45% позитивно посрещане - +12).

Матеуш Малиновски добави още 12 точки (60% ефективност в атака - +8).

За Варшава се отличи Бартош Гомулка със 17 точки (1 ас, 4 блока, 67% ефективност в атака - +14).

Бартош Беднож добави още 12 точки (1 ас, 2 блока, 47% ефективност в атака, 18% перфектно и 35% позитивно посрещане - +2).

Полуфинал №2 в Плюс Лигата на Полша:

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ПГЕ ПРОЙЕКТ (ВАРШАВА) 3:1 (25:14, 26:24, 18:25, 25:17)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Матеуш Малиновски 12, Вилфредо Леон 18, Джаксън Йънг 10, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 10, Финиън МакКарти 8 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма, Миколай Савицки, Кевин Сасак 3)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ВАРШАВА: Ян Фирлей 1, Бартош Гомулка 17, Бартош Беднож 12, Кевин Тили 8, Юрий Семенюк 2 Якуб Кохановски 6 - Дамян Войташек-либеро (Батош Фиршт, Линус Вебер 7, Михал Козловски, Карол Клос 66)

Старши треньор: КАМИЛ НАЛЕПКА.

