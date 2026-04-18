  Голяма германска легенда стана дядо

Голяма германска легенда стана дядо

  • 18 апр 2026 | 20:50
Голяма германска легенда стана дядо

Прочутият германски халф Гюнтер Нетцер, който е световен и европейски шампион с Бундестима от 70-те години на миналия век, се радва на чудесна новина. 81-годишната бивша звезда на Борусия (Мьонхенгладбах) и Реал Мадрид стана дядо за първи път, след като дъщеря му Алана и съпругът ѝ, швейцарският поп певец Баски, станаха родители. Щастливата двойка обяви вестта в "Инстаграм", където стана ясно, че младенецът носи името Ленън Рон.

"Имах невероятен късмет в живота си и знам, че съм привилегирован човек. Дарът да имам дъщеря е нещо изключително. Но сега като дядо съм изпълнен с ентусиазъм, от който не искам да се откажа нито за миг. Всяка сутрин първата ми мисъл е за малкия и с нетърпение очаквам да докосна малките му ръчички и крачета. Посещавам него и Алана по два пъти на ден. Раждането му напълно промени живота ми. Да получим късно удовлетворението да станем баба и дядо е невероятно. Нищо друго няма значение", коментира пред "Билд" зарадваният Нетцер.

Легендарният германец има общо и с родния футбол, като през 90-те години се занимаваше с телевизионните права на българския национален отбор. През 1991 г. пък някогашният генерален мениджър на Хамбургер ШФ лично обяви премия за играчите на ЦСКА, в случай на успех на "армейците" срещу гранда от "Фолкспаркщадион" в турнира за Купата на УЕФА.

Снимки: Imago

