Пламен Константинов: Не е имало такава серия от 20 години

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов и разпределителят Симеон Николов ще се борят за бронзовите медали в руското първенство, след като изпуснаха решителния пети мач като гости срещу Зенит (Казан).

Мони Николов и Локомотив се бориха срещу Зенит в полуфинал №5, но ще играят за бронза

Шампионите спечелиха с 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:23) мача и с 3-2 серията, като ще защитават титлата си срещу Динамо (Москва). Железничарите пък очакват Зенит (Санкт Петербург). И сблъсъкът за третото място, и финалът ще се играят до три победи от пет. В продължилата близо 2 часа и половина среща онази вечер Мони игра отново на много високо ниво и записа 4 точки (3 аса, 1 блок).

Пламен Константинов коментира така драматичната развръзка:

„След подобна серия и двата отбора биха могли да загубят медалите си. В такъв мач можеш да спечелиш всичко или да загубиш всичко. Това е големият въпрос сега: как емоционално да оставим настрана шанса, който имахме, и да се префокусираме. Когато спечелиш подобна серия, умората е различна. Когато загубиш, е двойно по-силна. Би било добре да покажем това, което показахме срещу Казан. Руският волейбол не е виждал подобна серия от вероятно 20 години. Като цяло това е плюс за спорта, защото подобни мачове подобряват играта и привличат повече фенове“.