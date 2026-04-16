Мони Николов и Локомотив се бориха срещу Зенит в полуфинал №5, но ще играят за бронза

  16 апр 2026 | 21:29
  • 1062
  • 0

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) ще играят за бронзовите медали в руската Суперлига.

Играчите на Пламен Константинов направиха се бориха до последно като гости на действащият шампион Зенит (Казан), но в крайна сметка отстъпиха с 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 23:25) в решаващият пети мач от 1/2-финала помежду им, игран тази вечер.

По този начин Локомотив загуби плейофната серия с 2-3 победи и ще продължат да се борят за бронзовите медали от първенството. В спора за бронза "железничарите" ще играят срещу Зенит (Санкт Петербург), който загуби своя полуфинал от Динамо (Москва) с 1-3 победи. И в тази серия ще се играе до 3 успеха от 5 мача, като първата среща по предварителна програма ще бъде в понеделник (20 април).

От друга страна Зенит ще защитава титлата си във финалния плейоф срещу Динамо. Казанци могат да станат шампиони на Русия за 4-а поредна година и общо за 14-и път в своята история. Финалната серия трябва да започне във вторник (21 април) в Казан.

ПЪЛЕН ЗАПИС на полуфинал №5 ЗЕНИТ - ЛОКОМОТИВ 3:1 - ТУК!

Още от Волейбол

Иван Станев: Казах на момчетата, че днес излизаме не да се спасяваме, а излизаме, за да се класираме на финал

Иван Станев: Казах на момчетата, че днес излизаме не да се спасяваме, а излизаме, за да се класираме на финал

  • 15 апр 2026 | 21:44
  • 3004
  • 0
Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

  • 15 апр 2026 | 21:09
  • 20033
  • 12
Битката за титлата между Марица и Левски на живо по БНТ3

Битката за титлата между Марица и Левски на живо по БНТ3

  • 15 апр 2026 | 17:30
  • 1377
  • 1
Нумори Кейта се завръща в Индонезия, става съотборник с Мартин Атанасов

Нумори Кейта се завръща в Индонезия, става съотборник с Мартин Атанасов

  • 15 апр 2026 | 16:03
  • 1518
  • 6
Владимир Гърков: Конкуренцията на нашия пост е убийствена! Има поне 6-7 човека, които се борят за място в националния отбор

Владимир Гърков: Конкуренцията на нашия пост е убийствена! Има поне 6-7 човека, които се борят за място в националния отбор

  • 15 апр 2026 | 15:12
  • 1752
  • 5
БФВ представи дългосрочна стратегия и партньори за развитието на плажния волейбол

БФВ представи дългосрочна стратегия и партньори за развитието на плажния волейбол

  • 15 апр 2026 | 13:38
  • 2364
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 34625
  • 62
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 13598
  • 35
Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 71445
  • 425
Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

  • 16 апр 2026 | 18:49
  • 12896
  • 21
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 21630
  • 74
Добро начало за Везенков срещу Олимпия Милано

Добро начало за Везенков срещу Олимпия Милано

  • 16 апр 2026 | 21:33
  • 1506
  • 0