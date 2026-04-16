Мони Николов и Локомотив се бориха срещу Зенит в полуфинал №5, но ще играят за бронза

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) ще играят за бронзовите медали в руската Суперлига.

Играчите на Пламен Константинов направиха се бориха до последно като гости на действащият шампион Зенит (Казан), но в крайна сметка отстъпиха с 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 23:25) в решаващият пети мач от 1/2-финала помежду им, игран тази вечер.

По този начин Локомотив загуби плейофната серия с 2-3 победи и ще продължат да се борят за бронзовите медали от първенството. В спора за бронза "железничарите" ще играят срещу Зенит (Санкт Петербург), който загуби своя полуфинал от Динамо (Москва) с 1-3 победи. И в тази серия ще се играе до 3 успеха от 5 мача, като първата среща по предварителна програма ще бъде в понеделник (20 април).

От друга страна Зенит ще защитава титлата си във финалния плейоф срещу Динамо. Казанци могат да станат шампиони на Русия за 4-а поредна година и общо за 14-и път в своята история. Финалната серия трябва да започне във вторник (21 април) в Казан.

