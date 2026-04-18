Вердер триумфира срещу Хамбургер ШФ в дербито на Севера

  • 18 апр 2026 | 18:47
Вердер (Бремен) записа изключително ценна победа с 3:1 над вечния съперник Хамбургер ШФ в двубой от 30-ия кръг на Бундеслигата. Пред препълнените трибуни на „Везерщадион“ домакините показаха по-голяма ефективност и воля, което им позволи да се отдалечат от опасната зона в класирането. И двата отбора засега са на по пет точки от опасната зона. Герой на деня стана Йенс Стаге, който реализира две попадения, а Камерън Пуертас сложи точка на спора минута след изтичането на редовното време, когато гостите преследваха изравняването.

Срещата започна с натиск на домакините, който даде резултат в 37-ата минута. Тогава Стаге откри резултата след отлична асистенция, взривявайки трибуните. Радостта на бременци обаче бе кратка, тъй като само четири минути по-късно Роберт Глатцел възстанови равенството, възползвайки се от неразбирателство в защитата на Вердер. Втората част обаче принадлежеше на „зелено-белите“. В 57-ата минута отново Стаге бе на точното място, за да даде преднина на своя тим за втори път в мача.

Мачът ще се запомни не само с головете, но и с огромното напрежение. Хамбургер ШФ завърши срещата с човек по-малко, след като Вармед Омари получи директен червен картон в 79-ата. Малко след това съдията показа втори червен картон на играч на гостите, но след намесата на ВАР и преглед на видеоповторенията решението бе коригирано на жълт картон. Хаосът обаче не спря дотук – в добавеното време на срещата нервите ескалираха и по един от помощник треньорите на отборите бяха изгонени от техническата зона с червени картони.

Статистиката от двубоя подчертава превъзходството на Вердер. Домакините отправиха общо 18 удара към вратата, от които 11 бяха точни, докато Хамбургер застраши съперника едва 3 пъти в очертанията на вратата. Владението на топката също бе в полза на Бремен – 57% срещу 43%.

До края на сезона на Вердер предстоят гостуване на Щутгарт, следвано от домакинство на Аугсбург и мачове срещу Хофенхайм и Борусия (Дортмунд). От друга страна, Хамбургер ШФ ще търси изход от кризата (4 загуби в последните 5 мача) в домакинство срещу Хофенхайм, последвано от визита на Айнтрахт и срещи с Фрайбург и Байер Леверкузен.

