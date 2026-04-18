  3. 56 отбора в 1 секунда в квалификацията на "ЕКО 12 часа на България"

56 отбора в 1 секунда в квалификацията на "ЕКО 12 часа на България"

  • 18 апр 2026 | 18:09
56 отбора в 1 секунда в квалификацията на "ЕКО 12 часа на България"

Организаторът на най-големите картинг състезания за издръжливост Николай Върбицалиев се върна към старта на това приключение – многочасовите картинг надпревари и разкри интересни елементи от подготовката им.

Коко Върбицалиев говори с Алекс Марков на пистата в Хасково, където днес се провежва „ЕКО 12 часа на България“.

Никола Цолов: Готов съм, ако се отвори шанс за Формула 1

„През 2018 стартирахме с първото картинг състезание за издръжливост – обясни Коко. – Оттогава насам сме организирали над 50 надпревари, като се опитваме всеки път да вдигаме нивото. Да подобряваме състезанията, безопасността, да става по-интересно.

„На първото ни такова състезание дойдоха 28 отбора, сега сме с рекордните 67 тима в надпревара за европейския шампионат за издръжливост. Това са над 200 пилоти, участници от 11 държави, като най-важният днес е Никола Цолов, много се радваме, че той дойде, за да участва в паузата му между състезанията във Формула 2.

Себастиен Дебур: Целта ми е да участвам с български екипаж в Льо Ман

„56 отбора бяха в 1 секунда в квалификацията, което показва колко е високо нивото тази година. И битката тепърва предстои, силите са изравнение, Никола не успя да спечели квалификацията, дори му се счупи двигателя на първия карт, който кара – това се случва веднъж в годината, дано това да е лошият му късмет за цялата 2026, включително и във Формула 2.

„Трудно се организира едно такова голямо състезание, но като имаш воля и желание, борим се с липсата на инфраструктура на картинг пистите в България, една седмица по-рано подготвяме всяка една писта и трасе.“

Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

  • 18 апр 2026 | 15:26
Още слухове за продажбата на Алпин заради нов шеф

  • 18 апр 2026 | 14:39
Доктор Марко блокирал трансфера на Цунода в Хаас

  • 18 апр 2026 | 14:26
Андреа Стела отрече, че ще се връща във Ферари

  • 18 апр 2026 | 14:14
По една победа за Костеки и Пейн в Крайстчърч днес

  • 18 апр 2026 | 13:43
Наказание за Верстапен заради съотборника му

  • 18 апр 2026 | 13:28
Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 18 апр 2026 | 19:26
Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
