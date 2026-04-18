56 отбора в 1 секунда в квалификацията на "ЕКО 12 часа на България"

Организаторът на най-големите картинг състезания за издръжливост Николай Върбицалиев се върна към старта на това приключение – многочасовите картинг надпревари и разкри интересни елементи от подготовката им.

Коко Върбицалиев говори с Алекс Марков на пистата в Хасково, където днес се провежва „ЕКО 12 часа на България“.

„През 2018 стартирахме с първото картинг състезание за издръжливост – обясни Коко. – Оттогава насам сме организирали над 50 надпревари, като се опитваме всеки път да вдигаме нивото. Да подобряваме състезанията, безопасността, да става по-интересно.

„На първото ни такова състезание дойдоха 28 отбора, сега сме с рекордните 67 тима в надпревара за европейския шампионат за издръжливост. Това са над 200 пилоти, участници от 11 държави, като най-важният днес е Никола Цолов, много се радваме, че той дойде, за да участва в паузата му между състезанията във Формула 2.

„56 отбора бяха в 1 секунда в квалификацията, което показва колко е високо нивото тази година. И битката тепърва предстои, силите са изравнение, Никола не успя да спечели квалификацията, дори му се счупи двигателя на първия карт, който кара – това се случва веднъж в годината, дано това да е лошият му късмет за цялата 2026, включително и във Формула 2.

„Трудно се организира едно такова голямо състезание, но като имаш воля и желание, борим се с липсата на инфраструктура на картинг пистите в България, една седмица по-рано подготвяме всяка една писта и трасе.“