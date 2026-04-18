Контузия в коляното вади Ян Блахович от UFC 328

Ян Блахович няма да може да участва в планирания му двубой на UFC 328 поради контузия. Бившият шампион в полутежка категория обяви в събота, че е принуден да се оттегли от реванша си с Богдан Гусков на събитието, което е насрочено за 9 май. Причината е скъсан менискус, получен по време на спаринг.

„Не казвай „хоп“, преди да си скочил“, написа Блахович. „Трябваше да бъда в Щатите следващата седмица, но плановете се промениха. Бесен съм. Последен рунд на спаринг, грешна позиция и ритник в коляното. Скъсан менискус. Планът и целта бяха ясни, така че разочарованието е огромно. Но това не е краят! Вече работя по това да се върна възможно най-скоро. Ще се завърна, за да довърша нещата по моите собствени правила... Ще се видим скоро!“

Блахович и Гусков трябваше да се изправят един срещу друг отново, след като първият им двубой на UFC 323 през декември завърши с равенство след съдийско решение. В първата им среща Гусков изглеждаше близо до победата, след като доминираше над Блахович във втория рунд, но полякът успя да отбележи късен нокдаун, който доведе до равенството в съдийските карти.

Впоследствие беше обявен реванш между двамата за UFC 328. Все още не е ясно дали двубоят ще бъде пренасрочен, или от организацията ще търсят нов опонент за Гусков. Последните няколко години бяха трудни за Блахович, който не е печелил битка от май 2022 г. След победата си над Александър Ракич, 43-годишният боец записа равенства с Гусков и Магомед Анкалаев, както и загуби от Карлос Улберг и Алекс Перейра.

UFC 328 ще се проведе на 9 май в "Prudential Center" в Нюарк, Ню Джърси. Галавечерта ще бъде оглавена от два мача за титли: Хамзат Чимаев ще защитава пояса в средна категория срещу Шон Стрикланд в главното събитие, а шампионът в категория муха Джошуа Ван ще се изправи срещу Тацуро Таира в подглавния двубой.