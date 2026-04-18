Полша без Курек, Беднож, Хубер и Качмарек в Лигата на нациите

Селекционерът на Полша Никола Гърбич обяви разширения състав, с който ще работи през сезон 2026 - за Лигата на нациите и европейското първенство.

Списъкът включва редица млади състезатели. Не се изключват възможни промени, които може да се дължат на здравословни причини или други обстоятелства.

В списъка попадат 12 дебютанти, а най-младото име в разширения състав е едва 16-годишният разпределител Якуб Пшибилкович, висок 204 см, световен вицешампион до 19 години.

В същото време от състава отсъстват няколко от най-познатите фигури на полския национален отбор, сред които Бартош Курек, Лукаш Качмарек, Гжегож Ломач, Норберт Хубер, Бартош Беднож и Бартош Кволек.

Освен това преди сезон 2026 Марчин Януш и Павел Заторски обявиха оттеглянето си от “Дружина полска”.

Отборът на Полша, който е №1 в световната ранглиста, ще се срещне цели 3 пъти със световния вицешампион България през 2026 година: На „Силезия къп“, в Лигата на нациите и в груповата фаза на европейското първенство през 2026 година.

Разширен състав на полския волейболен отбор за мъже за сезон 2026:

Разпределители:

Марсел Бакай

Блажей Биен

Ян Фирлей

Марчин Коменда

Якуб Пшибилкович

Сергиуш Серафин

Диагонали:

Бартломей Болондж

Давид Дулски

Войчех Гаек

Бартош Гомулка

Алексей Насевич

Кевин Сасак

Посрещачи:

Томаш Форнал

Михал Гержот

Михал Грабек

Якуб Киедос

Вилфредо Леон

Миколай Савицки

Камил Семенюк

Артур Шалпук

Якуб Шимански

Александър Сливка

Бартош Зих

Централни блокировачи:

Матеуш Биениек

Шимон Якубишчак

Якуб Кохановски

Бартоломей Лемански

Якуб Майчрзак

Адриан Маркевич

Якуб Новак

Матеуш Новак

Матеуш Поремба

Либера:

Якуб Чунайтис

Бартош Фиялек

Максимилиан Гранечни

Максим Кенджерски

Якуб Попивчак

Щаб на националния отбор на Полша за мъже за сезон 2026:

Никола Гърбич – Селекционер

Марчин Новаковски – помощник треньор

Мачией Колоджейчик – Помощник треньор

Камил Налепка и Матеуш Никиел – треньори/статистици

Войчех Банбула и Юстин Зьолковски – треньори по двигателна подготовка

Себастиан Жабиерек – главен лекар

Ян Сокал, Якуб Жабиерек, Михал Шуфнара – лекари

Роберт Козловски и Рафал Майчжак – Физиотерапевти

Клаудия Пивоварчик, Юстина Палка – асистент физиотерапевти

Ружа Ваховска – тийм мениджър

Мариуш Шишко – пресаташе/говорител на федерацията

Хуберт Томашевски – директор на старшия национален отбор на федерацията

Даниел Горски – Видео

Националите на България, който са сребърен медалист от световното първенство 2025, излизат срещу шампионите в Лигата на нациите 2025 и бронзов медалист на Мондиал 2025, на 15 юли в 12:00 ч. Срещата е от третата седмица, като срещите са в Чикаго (САЩ).

Двубоят ще е повторение на мача от третата седмица на Лигата на нациите през 2025 година в полския град Гданск, когато "лъвовете" надиграха Полша с 3:2 гейма на техен терен.