Полша без Курек, Беднож, Хубер и Качмарек в Лигата на нациите

Селекционерът на Полша Никола Гърбич обяви разширения състав, с който ще работи през сезон 2026 - за Лигата на нациите и европейското първенство.
Списъкът включва редица млади състезатели. Не се изключват възможни промени, които може да се дължат на здравословни причини или други обстоятелства.
В списъка попадат 12 дебютанти, а най-младото име в разширения състав е едва 16-годишният разпределител Якуб Пшибилкович, висок 204 см, световен вицешампион до 19 години.
В същото време от състава отсъстват няколко от най-познатите фигури на полския национален отбор, сред които Бартош Курек, Лукаш Качмарек, Гжегож Ломач, Норберт Хубер, Бартош Беднож и Бартош Кволек.
Освен това преди сезон 2026 Марчин Януш и Павел Заторски обявиха оттеглянето си от “Дружина полска”.
Отборът на Полша, който е №1 в световната ранглиста, ще се срещне цели 3 пъти със световния вицешампион България през 2026 година: На „Силезия къп“, в Лигата на нациите и в груповата фаза на европейското първенство през 2026 година.
Разширен състав на полския волейболен отбор за мъже за сезон 2026:
Разпределители:
Марсел Бакай
Блажей Биен
Ян Фирлей
Марчин Коменда
Якуб Пшибилкович
Сергиуш Серафин
Диагонали:
Бартломей Болондж
Давид Дулски
Войчех Гаек
Бартош Гомулка
Алексей Насевич
Кевин Сасак
Посрещачи:
Томаш Форнал
Михал Гержот
Михал Грабек
Якуб Киедос
Вилфредо Леон
Миколай Савицки
Камил Семенюк
Артур Шалпук
Якуб Шимански
Александър Сливка
Бартош Зих
Централни блокировачи:
Матеуш Биениек
Шимон Якубишчак
Якуб Кохановски
Бартоломей Лемански
Якуб Майчрзак
Адриан Маркевич
Якуб Новак
Матеуш Новак
Матеуш Поремба
Либера:
Якуб Чунайтис
Бартош Фиялек
Максимилиан Гранечни
Максим Кенджерски
Якуб Попивчак
Щаб на националния отбор на Полша за мъже за сезон 2026:
Никола Гърбич – Селекционер
Марчин Новаковски – помощник треньор
Мачией Колоджейчик – Помощник треньор
Камил Налепка и Матеуш Никиел – треньори/статистици
Войчех Банбула и Юстин Зьолковски – треньори по двигателна подготовка
Себастиан Жабиерек – главен лекар
Ян Сокал, Якуб Жабиерек, Михал Шуфнара – лекари
Роберт Козловски и Рафал Майчжак – Физиотерапевти
Клаудия Пивоварчик, Юстина Палка – асистент физиотерапевти
Ружа Ваховска – тийм мениджър
Мариуш Шишко – пресаташе/говорител на федерацията
Хуберт Томашевски – директор на старшия национален отбор на федерацията
Даниел Горски – Видео
Националите на България, който са сребърен медалист от световното първенство 2025, излизат срещу шампионите в Лигата на нациите 2025 и бронзов медалист на Мондиал 2025, на 15 юли в 12:00 ч. Срещата е от третата седмица, като срещите са в Чикаго (САЩ).
Двубоят ще е повторение на мача от третата седмица на Лигата на нациите през 2025 година в полския град Гданск, когато "лъвовете" надиграха Полша с 3:2 гейма на техен терен.