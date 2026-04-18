Финалите в Демакс лигата започват след броени дни, вижте програмата

Финалите в Демакс лигата при жените започват след броени дни. Срещите между шампиона Марица (Пловдив) и Левски София стартират на 21 април (вторник) - от 17:30 ч. в зала "Строител" в Пловдив.

Играе се до три победи от пет мача. Като първенец от редовния сезон шампионките от Марица ще имат домакинско предимство.

Вторият мач е на 24 април (петък) от 17:30 часа в зала Левски София. Третият сблъсък отново е в Пловдив - на 27 април (понеделник) от 18:30 ч.

Евентуален четвърти мач ще се играе на 30 април (четвъртък) в София, а ако се стигне до решителен пети двубой, то той ще е на 3 май (неделя) в Пловдив.