„Еуросуоле Форум“ е разпродадена за полуфинал №4 Лубе - Верона

Кучине Лубе Чивитанова е домакин на Верона в четвъртия мач от полуфиналната серия и има шанс да си осигури място във финала за скудетото. Залата е напълно разпродадена, а треньорът Медеи призовава: „Трябва да останем концентрирани върху всяка точка“.

ЧИВИТАНОВА – Кучине Лубе Чивитанова има първа възможност да се завърне на финала за скудетото пред собствена публика. В събота, 18 април (18:00 ч.), в зала „Еуросуоле Форум“, която вече е напълно разпродадена, „бианкоросите“ се изправят срещу Рана Верона в Мач 4 от полуфиналите, водейки с 2-1 победи в серията, която се играе до три успеха от пет мача.

Победата с обрат, постигната във Венето в третия двубой, промени изцяло динамиката на сблъсъка. Тя даде на отбора на Джампаоло Медеи решаващ мачбол за достигане до финала, където вече чака класиралият се тим на Сър Суса Скай Перуджа.

Подобно постижение би било още по-ценно, като се има предвид пътят на отбора от регион Марке. Чивитанова завърши на шесто място в редовния сезон, но успя първо да елиминира Тренто, а след това да затрудни сериозно Верона – тим, който завърши втори и спечели Купата на Италия. В случай на успех, за Чивитанова това ще бъде осми финал в последните девет сезона.

Въпреки това, цялото внимание остава насочено към предстоящия мач. „Имаме възможност да постигнем огромна цел и можем да го направим пред нашите фенове“, обясни Медеи. „Но ще трябва да останем здраво стъпили на земята и да мислим за всяка отделна точка, без да се разсейваме от факта, че имаме мачбол“.

Сблъсъкът се очертава равностоен и от техническа гледна точка. Сервисът и посрещането ще бъдат решаващи, но под мрежата битката между нападатели като Николов, Льопки и Ботоло от една страна, и Дарлан, Кейта и Можич от друга, предвещава мач с изключително висока интензивност.

Статистиката и предишните срещи потвърждават традиционно силната игра на „готвачите“: 49 победи в 61 директни сблъсъка, като през този сезон двата отбора вече са изиграли шест мача помежду си в редовния сезон, Суперкупата и плейофите.

Очакват се и някои индивидуални постижения: за Матия Бонинфанте това ще бъде мач номер 100 в Суперлигата, докато Марко Подрашчанин е близо до значимо постижение в класацията на най-резултатните центрове за всички времена.

От своя страна, Верона пристига в Чивитанова без право на грешка. За „скалиджерите“ това е мач на всичко или нищо, с цел да удължат серията до пети двубой.

В разпродадената зала „Еуросуоле Форум“, подкрепян от агитката на „Predators“, отборът на Чивитанова ще се опита да приключи серията. В противен случай класирането за финала ще се реши в евентуален пети мач във Венето.