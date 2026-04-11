Страхотен Алекс Николов с 22 точки! Лубе с велик обрат срещу Верона

Волейболист №2 в света и Спортист №2 на България за 2025 година Александър Николов изигра перфектен двубой, а неговият отбор Кучине Лубе (Чивитанова) направи велик обрат като гост от 0:2 гейма и победи Рана (Верона) с 3:2 (22:25, 26:28, 25:22, 25:19, 15:12) в третата полуфинал среща от Суперлигата на Италия.
Така Лубе поведе в серията с 2-1 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира на финал.
Александър Николов заби 22 точки (6 аса, 2 блока, 33% ефективност в атака, 8% перфектно и 15% позитивно посрещане) за успеха.
Ерик Льопки добави 17 точки (3 блока, 54% ефективност в атака, 22% перфектно и 44% позитивно посрещане - +10).
Нумоури Кейта (2 аса, 3 блока, 46% ефективност в атака, 3% перфектно и 34% позитивно посрещане - -2) и Дарлан Соуза (2 аса, 1 блок, 60% ефективност в атака - +2) реализираха по 21 точки за Верона.
РАНА (ВЕРОНА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНАВА) 2:3 (25:22, 28:26, 22:25, 19:25, 12:15)
ВЕРОНА: Матия Бонифанте 3, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 22, Ерик Льопки 17, Матия Ботоло 13, Марко Педрасчанин 10, Джовани Мария Гарджуло 8 - Фабио Балазо-либеро (Сантияго Ордуна, Вут Д’Хеер, Пабло Кукарцев, Ноа Дюфло-Роси)
Старши треньор: ФАБИО СОЛИ
ЛУБЕ: Матия Бонифанте, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, Ерик Льопки, Матия Ботоло, Марко Педрасчанин, Джовани Мария Гарджуло - Фабио Балазо-либеро (Сантияго Ордуна, Вут Д’Хеер, Пабло Кукарцев, Ноя Дюфло-Роси)
Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.