  Бърнс и Малот са в категория преди UFC Уинипег

Бърнс и Малот са в категория преди UFC Уинипег

  • 18 апр 2026 | 14:17
Бърнс и Малот са в категория преди UFC Уинипег

Всички бойци за UFC Уинипег успешно покриха лимитите на своите категории преди събитието в „Canada Life Centre“ в Манитоба. В основния двубой представителят на домакините Майк Малот и бившият претендент за титлата в полусредна категория Гилбърт Бърнс използваха допустимия толеранс от половин килограм и тежаха по 77,6 кг. на везната.

Останалите спортисти също бяха в категорията, като единствената промяна беше в дуела между Марк Вологдин и Джон Кастанеда, който ще се проведе в междинна категория до 63 кг., а не в категория петел. Вологдин беше 62,8 кг, а Кастанеда – 63 кг. Участниците в основната подгряваща битка също премина без проблеми – Кайлър Филипс бе 61.2 кг., а Чарлс Джордейн използва толеранса и закова 61,7 кг.

Сблъсъците в Уинипег ще се проведат в нощта на събота срещу неделя.

