Касата на Цървена звезда се пълни: Ето колко спечели сръбският гранд с класирането си в плей-ина на Евролигата

Баскетболистите на Цървена звезда си осигуриха виза за плей-ина на Евролигата, след като заеха 10-та позиция в таблицата след редовния сезон. Въпреки че пътят им към втория кръг беше белязан от драматични промени и резултатни колебания, "червено-белите" изпълниха основната си цел и останаха в надпреварата за финалната фаза на "турнира на богатите".

Завръщането на Саша Обрадович на треньорския пост, който замени Йоанис Сферопулос, донесе необходимата твърдост в защитата, което се оказа решаващо в ключовите победи срещу преките конкуренти през март. Въпреки това, несигурността продължи до самия край. Окончателният развой в последния кръг, диктуван от триумфите на Панатинайкос, Монако и Барселона, циментира Звезда на десетото място.



Барселона, която ще бъде съперник на Звезда във вторник, има зад гърба си сезон, в който дълго време фигурираше като кандидат за самия връх. Въпреки това, неочакван спад във формата в края на редовния сезон, причинен от контузии на ключови играчи, избута каталунците в зоната на плей-ина.

Освен спортния резултат, класирането в Топ 10 носи и значителна финансова инжекция в касата на клуба от Белград. Само с влизането в тази фаза, "червено-белите" си осигуриха най-малко 600 000 евро, което е гарантирана награда за десетата позиция.



Въпреки това, амбициите не спират дотук, а всяка следваща стъпка в плей-ина носи шанс за по-голяма печалба. Системата за награждаване в Евролигата е такава, че значително благоприятства успеха в края на сезона. Шампионът на Европа получава 2,4 милиона евро, а финалистът 1,2 милиона евро.

Борбата за всяко стъпало в таблицата пряко влияе на бюджета за следващия сезон.



Решителният мач се играе във вторник в Каталуния, а победителят продължава пътя си към европейския трон. Преди това сръбският представител играе дерби срещу Партизан в АБА Лига, а след като съперникът не се съгласи с искането на "червено-белите" мачът да бъде отложен, датата остана неделя от 20:30 часа.