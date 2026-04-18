Никола Дипчиков призова за обединение срещу Станислав Недков

Нараства напрежението около управлението на Българската федерация по ММА, след като най-успешният ни професионален боец (в смесените бойни изкуства) Никола Дипчиков отправи публичен призив за обединение и промяна в ръководството. Повод за недоволството муса сериозни съмнения относно условията за подготовка и цялостното развитие на спорта у нас.

В центъра на критиките на Дипчиков попада въпросът дали изобщо съществуват клубове в България, които могат да осигурят необходимата база, треньорски капацитет и спаринг партньори за подготовка на бойци на високо ниво.

Според позицията на Никола, българският ММА изпитва сериозни затруднения – липса на среда за развитие, ограничени възможности за професионална реализация и отсъствие на подкрепа от страна на федерацията към състезателите.

Допълнително напрежение създават и съмненията относно начина на управление и разходването на бюджета на федерацията, който според официални данни възлиза на стотици хиляди левове годишно.

В заключение Никола отправя и по-широк обществен апел – към активност и гражданска позиция, включително участие в изборния процес, като ключов фактор за постигане на реална промяна в управлението на спорта.

Ето какво каза Дипчиков във видео, разпространено в социалните мрежи:

Искам да се обърна и към всички състезатели, треньори и членове на Българската федерация по ММА. Скъпи приятели, знам колко трудно е да се бориш с властта и със силните на деня, но когато сме обединени и единни, шансът ни за победа е много по-голям. Затова ще помоля всички вас, които не сте съгласни с управлението на Станислав Недков, да се свържете с мен, за да направим заедно промяната.

Здравейте, приятели! На 19 юни в град Омск, Русия ще взема участие в събитието ACA 204. Мой противник ще бъде Артем Фролов. В момента той е трети в ранглистата на ACA, аз съм шести и се очаква изключително зрелищен и динамичен мач.

Тъй като много искам подготовката ми да се проведе в България, имам въпрос към президента на Българската федерация по ММА – Станислав Недков. Разполагаме с документ, от който се вижда, че в момента има 30 клуба – членове на федерацията. Искам да попитам господин Нетков в кой от тези клубове ще ми препоръча да проведа подготовката си.

За да бъде една подготовка пълноценна, тя трябва да отговаря на три важни условия. Първото е да има зала с клетка, в която да провеждаме спаринги и да отработваме специфични ситуации. Второто е да има компетентен и доказан треньор, който да поеме отговорност за подготовката ми до мача, да анализира силните и слабите страни както на противника, така и на мен, да изготви тактика и да работим целенасочено по нея. Третото и най-важно условие са спаринг партньорите – да има поне двама бойци около 90 кг, които да отговарят, поне частично, на качествата, уменията и опита на моя противник Артем Фролов.

Ако господин Недков ми посочи клуб, който отговаря на тези условия, с най-голямо удоволствие ще проведа подготовката си там, като през цялото време ще заснемам процеса, за да може всички да видят какво е нивото на ММА във федерацията в момента.

Смятам, че за 13 години, откакто Станислав Недков е президент на федерацията, поне един клуб в България трябва да отговаря на условията, необходими за подготовката на професионален боец като мен. Правя това видео, защото през последните години нивото на българския ММА е изключително ниско, а аз имам огромното желание той да се възроди. Искам на републиканските първенства да има по 20 участници в категория, а не както сега – по двама-трима.

Също така искам да имаме поне 10 български професионални ММА бойци с договори в големи организации като UFC, PFL, ACA и KSW. Вярвам, че това е напълно възможно, но няма как да се случи, докато начело на федерацията стои човек с подобно минало и начин на управление.

От начина, по който се ръководи федерацията през тези 13 години, може да се направи извод за причините за сегашното състояние. Има достатъчно публична информация и примери за действия, които не отговарят на позицията на президент на федерация. Целта ми е да обърна внимание на това какви хора заемат ръководни позиции и как се разпределят средства.

Затова смятам, че е необходимо ново ръководство на Българската федерация по ММА. Не може заради интересите на един човек да страдат всички професионални бойци в България.

Искам да се обърна и към младите състезатели, които печелят медали. След време и вие ще станете професионалисти и ще се сблъскате със същите трудности. В момента е изключително трудно да бъдеш професионален ММА боец в България.

Аз се състезавам от близо 11 години в една от най-силните организации в света – ACA, и винаги съм излизал с българския флаг. Тъжно е да представляваш страната си, а да не получаваш никаква подкрепа от федерацията.

През последните години българският професионален ММА практически липсва. Няма условия за развитие и реализация. Всички български бойци, които са пробили навън – като Благой Иванов, Росен и Румен Димитрови, Светлозар Савов, Калоян Колев и други – са започнали от български организации, които са им дали шанс за развитие.

Днес единствената оцеляла организация е Max Fight, която беше принудена да се преориентира към кикбокс и бокс, тъй като липсват достатъчно професионални ММА бойци.

Съществува официален документ, според който бюджетът на федерацията за миналата година е 370 000 лева. Въпросът е дали тези средства се използват ефективно за развитието на спорта.

Обръщам се и към европейските шампиони – когато станете професионалисти, ще разберете колко трудно е да се реализираш. Какъв е смисълът от всички тези медали, ако няма перспектива за развитие?

Скъпи приятели, от години се ръководя от една поговорка: „Прави каквото трябва, пък да става каквото ще.“ В момента предстоят избори в България и апелирам към вас да гласувате. Безразличието е една от основните причини да сме в това положение.

Дайте своя глас, защото в противен случай хора с неподходящ профил ще продължат да заемат ключови позиции и всички ще страдаме от това.

Благодаря ви за вниманието", каза накрая Дипчиков.