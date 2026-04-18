Кой ще е вторият финалист в efbet Супер Волей?

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) и носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) излизат днес в последен 5-и полуфинален в efbet Супер Волей от 19:00 часа в зала “Паисий Хилендарский” на Пловдивския университет.

Резултатът в серията е 2-2 победи. Играе се до 3 победи от 5 мача.

Нефтохимик стигна до полуфинал №5 срещу Локомотив Авиа след страхотен обрат

Победата праща на финал, а загубата означава директен бронз.

Нефтохимик вече спечели Купата на страната този сезон, а преди това другият финалист в първенството Левски взе Суперкупата. Локомотив обаче игра на финала за Суперкупата преди началото на сезона.