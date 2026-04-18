  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Пади Пимблет се завръща на 11-и юли

Пади Пимблет се завръща на 11-и юли

  • 18 апр 2026 | 14:04
Боецът от леката категория на UFC Пади Пимблет вече има дата за завръщането си в октагона. Алгличанинът за последно се появи в клетката през януари. Тогава той загуби с решение от Джъстин Гейджи в мач за временната титла в леката категория на UFC.

 В интервю за BBC Sport Пимблет разкри, че датата за завръщането му в действие е определена. Той ще се бие отново на UFC 329, което ще отбележи ежегодния празник на веригата „International Fight Week“ в Лас Вегас. Събитието е насрочено за 11 юли. 

„Ще се бия след 12 седмици. На 11 юли ще бъде“, каза Пимблет.

Макар Пимблет да разкри датата за завръщането си в UFC, той не посочи името на съперника си. Спрягани имена за негови съперници досега са били Беноа Сен Дени, Матеуш Гамрот, Арман Царукян, Дан Хукър и Ренато Мойкано изглеждат като възможни варианти. 

Деветима български боксьори заминаха за Световна купа в Бразилия

