Таекуондисти от 27 държави идват за Херея Оупън

1300 състезатели от 27 държави ще премерят сили на традиционния, международен турнир по олимпийско таекуондо - "Херея Оупън". Състезанието ще се проведе на 25-26 април в град Сливница в спортна зала "Арена Сливница". Организатори са Таекуондо клуб Херея и Българска Федерация по Таекуондо - WT с подкрепата на община Сливница. На 25 април (събота) ще се проведе ранкинг турнир Е3 за кадети и юноши, който носи точки за европейската ранглиста.

На 26 април (неделя) ще се проведе състезанието във всички възрастови групи. Международни рефери от Европа, съдийствали на олипийски игри, световни и европейски първенства ще следят стриктно за правилата по време на битките. Турнирът ще се предава на живо в социалните мрежи през двата състезателни дни.