Таекуондисти от 27 държави идват за Херея Оупън

Таекуондисти от 27 държави идват за Херея Оупън

1300 състезатели от 27 държави ще премерят сили на традиционния, международен турнир по олимпийско таекуондо - "Херея Оупън". Състезанието ще се проведе на 25-26 април в град Сливница в спортна зала "Арена Сливница". Организатори са Таекуондо клуб Херея и Българска Федерация по Таекуондо - WT  с подкрепата на община Сливница. На 25 април (събота) ще се проведе ранкинг турнир Е3 за кадети и юноши, който носи точки за европейската ранглиста.

На 26 април (неделя) ще се проведе състезанието във всички възрастови групи. Международни рефери от Европа, съдийствали на олипийски игри, световни и европейски първенства ще следят стриктно за правилата по време на битките. Турнирът ще се предава на живо в социалните мрежи през двата състезателни дни.

