Треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър обмисля раздяла с отбора

Старши треньорът на Голдън Стейт Стив Кър не е сигурен за бъдещето си, като след края на сезона на Уориърс каза, че ще му е нужно известно време, за да реши дали да продължи начело на отбора и през следващия сезон в НБА.

„Може би ще продължа, а може би не“, каза Кър, след като Уориърс загубиха във Финикс и бяха елиминирани от плей-ин турнира и за четвърти път пропускат плейофите през последните седем сезона

В последните моменти на мача с Финикс той прегърна Стеф Къри и Дреймонд Грийн, двамата лидери на отбора и сякаш прошепна „благодаря“.

Кър не разкри какво е казал в този момент.

„Не е ваша работа“, каза той с усмивка.

60-годишният Кър завърши 12-ия си сезон с Уориърс. Той е с баланс 604-353 през този период и водеше Голдън Стейт до финалите на НБА във всеки от първите си пет сезона, спечели четири титли на НБА с отбора, плюс това изведе баскетболния отбор на САЩ до олимпийското злато на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Той каза, че ще се срещне със собственика на Уориърс Джо Лейкоб и генералния мениджър Майк Дънливи, за да начертаят пътя за това какво следва.

„Ще поговорим за това какво следва за Уориърс, какъв е планът за този извънсезонен период“, каза Кър. „И ще стигнем до съвместно решение за това какво следва. Не знам какво ще се случи. Все още обичам да бъда треньор. Но го разбирам. Всички тези работни места имат срок на годност. Има серия, която се случва, и когато серията свършва, понякога е време за свежа кръв, нови идеи и всичко останало."