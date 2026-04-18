  Манол Георгиев за неприятния инцидент и загубата от СФК Раковски

  18 апр 2026 | 10:55
  • 721
  • 0
СФК Раковски от едноименния град победи у дома Асеновец (Асеновград) с 2:0. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Още в 5-ата минута, Георги Балджийски от домакините беше откаран в болницата със счупен нос.

СФК Раковски спечели, но даде жертва, от Асеновец с извинения и пожелания за скорошно оздравяване на пострадалият
Манол Георгиев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт на Асеновец.

„Искам да изкажа от името на целия клуб Асеновец, от името на треньорите и всички футболисти нашите искрени извинения за случилото се. Знам, че това няма да поправи неприятния факт, но всичко стана неволно. Убеден съм, че Омар Мохамед със сигурност не е искал да ритне противниковия футболист. Пожелаваме му възможно най-скоростно оздравяване и по-скоро да се завърне на терена, защото е отличен футболист. Иначе за самия мач мога да кажа, че изиграхме добро първо полувреме, макар и в намален състав. Можехме да поведем в резултата, но през втората част СФК Раковски ни отбеляза две попадения и ние не можахме да реагираме. Отново имахме кадрови проблеми, като не успях да използвам някои от ключовите футболисти в средата като Джунейт Яшар, Филип Колев, Ерай Карадайъ и други“.

