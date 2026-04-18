Орландо и Финикс грабнаха последните места в плейофите

Орландо и Финикс спечелиха последните две квоти за плейофите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Орландо победи Шарлът със 121:90 и взе последното осмо място от Източната конференция, докато Финикс се наложи над Голдън Стейт със 111:96 и влезе в фазата на елиминациите на Запад.

Паоло Банкеро вкара 25 точки за успеха на Орландо, а за Шарлът ЛаМело Бол отбеляза 23.

В първия кръг на плейофите на Изток Орландо ще срещне победителя от редовния сезон в конференцията Детройт Пистънс.

Джейлън Грийн отбеляза 36 точки, а Девин Букър добави 20 за убедителния успех на Финикс в решителния плей-ин срещу Голдън Стейт.

Играчите на Финикс успяха да неутрализират звездата на Голдън Стейт Стеф Къри, който вкара едва 17 точки. Брандън Поджемски бе най-резултатен за Уориърс с 23 точки.

"Слънцата" взеха осмото място в Западната конференция и в първия кръг на плейофите ще срещнат шампиона и поставен под номер 1 на Запад Оклахома Сити.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages