Мирослав Банчевски: Вкараха ни с първият си удар, ние целихме гредите

Марица (Пловдив) се наложи с 2:1 над Левски в Карлово. Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Пловдив) измъкна точките в Карлово

Мирослав Банчевски, технически директор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Просто нямахме абсолютно никакъв спортен шанс днес. Ударихме три греди, пропуснахме редица положения и получихме гол с първия удар по посока нашата врата. Отделно, ако не ни вкарат гол до 20-ата минута, трудно ще загубим, но за пореден път допускаме ранно попадение. После тръгваме да наваксваме, но не винаги се получава. Поне се опитахме, играхме добре, играхме атакуващо, на хората, които дойдоха да ни гледат им хареса. А и Марица е добър отбор, на който се противопоставихме сериозно. Но това е футболът, продължаваме напред и чакаме мача със Спартак (Пловдив)“.

Снимки: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук

