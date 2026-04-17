  Андрей Рубльов и Артур Фис влязоха в топ 4 на турнира в Барселона

Андрей Рубльов и Артур Фис влязоха в топ 4 на турнира в Барселона

Андрей Рубльов и Артур Фис влязоха в топ 4 на турнира в Барселона

Руснакът Андрей Рубльов се класира за полуфиналите на турнира в Барселона с награден фонд близо 3 милиона евро, след като се наложи над Томаш Махач от Чехия с 6:4, 6:3.

В битка за финала Рубльов ще се изправи срещу сърбина Хамад Меджедович, който надигра португалеца Нуно Боржеш със 7:6(6), 6:2 за малко повече от час и половина на корта. 

В другия полуфинал ще играят французинът Артюр Фис и Рафаел Ходар от Испания.

Фис победи италианеца Лоренцо Музети с 6:3, 6:4. Ходар се наложи над британеца Камерън Нори с 6:3, 6:2 за по-малко от час и 10 минути. 

Снимки: Imago

