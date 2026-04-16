Де Минор отпадна в Барселона

Испанският тийнейджър Рафаел Ходар продължи победната си серия до седем мача, след като се наложи с 6:3, 6:3 над Камило Уго Карабели в мач от втория кръг на турнира по тенис за мъже в Барселона. Надпреварата в каталунската столица е на клей, от ранг АТП 500 и с награден фонд 2,95 милиона евро.

Поставеният под номер 3 в схемата Алекс Де Минор пък отпадна след изненадваща загуба с 3:6, 4:6 от Хамад Меджедович.

Ходар, който преди две седмици спечели титлата в Маракеш, загуби подаването си в първия гейм, но бързо влезе в ритъм и диктуваше играта. Участващият с уайлдкард испанец обърна с пробиви в четвъртия и шестия гейм за 6:3, а във втория сет постигна още един. Той приключи двубоя на трети мачпойнт след час и 30 минути игра. Ходар е едва третият испански тийнейджър, който достига четвъртфиналите в Барселона. Преди него това направиха Рафаел Надал (2005, 2006) и Карлос Алкарас (2022, 2023). Той вече е на 47-о място в ранглистата на АТП и в понеделник ще бъде едва вторият играч от набор 2006, който попада в топ 50. Другият е Жоао Фонсека. Следващият съперник на Ходар ще бъде Камерън Нори, който победи квалификанта Итън Куйн с 6:3, 4:6, 6:4 в последния мач за деня.

По-рано Маджедович поднесе изненадата на деня, побеждавайки поставения под номер 3 Де Минор. Сърбинът преодоля изоставане във втория сет и спечели с 6:3, 6:4, спасявайки осем от деветте разигравания за пробив, които австралийският му съперник имаше. На 1/4-финалите Меджедович ще се изправи срещу Нуно Борхес, който победи шампиона от Рио де Жанейро Томас Ечевери с 6:3, 7:6(4) в първия мач за деня.