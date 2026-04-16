Васил Стефанов: Който покаже повече футболни аргументи, ще спечели

Утре Гигант (Съединение) приема Розова долина (Казанлък). Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме за победа. Играем добре. Имаме проблеми в последната третина, защото там е важно качеството на футболистите за да решаваме ситуации един на един. Но това е потенциала на играчите с които разполагаме в момента. Ще излезем срещу млад отбор, воден от добър треньор. Атанас Апостолов учи възпитаниците си да играят футбол. Ние се стремим да правим същото. Който покаже повече футболни аргументи, ще спечели предстоящата среща“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.