Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

Българският национал Лукас Петков изигра силен двубой и помогна на своя Елверсберг за домакинската победа с 3:0 над Карслруе в среща от 30-ия кръг на Втора Бундеслига. Той се отличи с асистенция за първото попадение, дело на Имануел Ферай (26’), а освен това в други два случая извеждаше свои съотборници на отлични позиции, но те пропуснаха да се разпишат. Самият Петков също пропиля отлична възможност да отбележи, след като в началото на второто полувреме се оказа сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее. Лукас беше титуляр и беше заменен в 86-ата минута.

След този успех Елверсберг продължава да е с големи шансове за промоция. Директно в елита влизат първите два тима, а третият ще играе бараж срещу 16-ия от Първа Бундеслига.

Петков вече е участвал в 15 от попаденията на отбора си през сезона - десет гола и пет асистенции, всичко това в 32 срещи.

Ферай, който беше точен за 1:0 след паса на българския национал, заби и втория гол - в 53-тата. Том Цимершид довърши Карлсруе с трето попадение в 62-рата.

В друг мач от петъчната програма Атанас Чернев отново не беше в групата на Кайзерслаутерн, който загуби с 0:3 при гостуването си на Холщайн (Кил).