Петър Кюмюрджиев: Опасен противник

Утре в Царево, едноименния тим на Созопол е домакин на Загорец (Нова Загора). Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Вече стана традиция да не сме в оптимален състав, заради кадрови проблеми. С наличните футболисти, се подготвяме изключително сериозно за предстоящия двубой. Сигурен съм, че ще е много труден. Загорец е способен да накаже всеки. Победихме го в началото на полусезона, но сега ще е различен мач. Вече показахме, че можем да се справям успешно в трудни ситуации. Просто трябва да го демонстрираме отново, за да вземем точките“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.