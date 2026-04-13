Русия: ЦСКА има постоянство в резултатите, Левски - изграден стил

Наставникът на Етър Иван Иванов говори след нулевото равенство с лидера във Втора лига Дунав (Русе). Бившият бранител на ЦСКА даде мнение и относно тима на Христо Янев и Левски - Вечното дерби започва два часа след края на двубоя на стадион "Ивайло".

Етър и Дунав не намериха път към гола

"Смесени чувства. Хубаво е, че не допуснахме гол срещу отбора, който е на първо място. Това е добре групиран отбор, силен във фаза "защита", трудно им се отбелязва гол. Беше ни изключително трудно да пробием, това е урок за мен, трябва да седна и да анализирам срещу сгъстен блок как да пробием. Опитваме се да доминираме в мачове, но при сгъстена защита и ниски блокове ни трябва човек, който един на един да пробие, но това е проблем в целия български футбол. За ЦСКА - постоянство в резултатите, а Левски има изграден стил, който се набива на очи", каза бившият национал.