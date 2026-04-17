Весела Лечева: БОК е оставен без бюджет умишлено от старото ръководство

Българският олимпийски комитет е без бюджет от Министерството на младежта и спорта, защото все още вписаното ръководство не е подало проект за такъв. Това съобщи избраната за председател на БОК Весела Лечева пред БНР. Тя напомни, че средствата от МОК също са замразени, след като не бяха спазени определенията от Лозана по отношение на олимпийската ни централа.

„БОК няма разписан какъвто и да е бюджет за 2026-а година. Не мога да си представя как организацията ни е оставена в тази ситуация и то от г-жа Костадинова, която не е представила никакъв документ. Очевидно умишлено. Това не създава среда на устойчивост, на доверие“, коментира Лечева.

Весела Лечева съобщи също така, че служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев е предложил вариант, в който заедно със Стефка Костадинова да представят бюджет за годината и ММС да финансира програмата и дейностите.

„И на това предложение няма реакция от г-жа Костадинова. Необходимо е елементарно желание за кооперативност, която очевидно отсъства“, добави Лечева. Председателят на БОК потвърди, че новото ръководство участва предимно на собствени разноски в срещи и форуми, свързани с олимпийското движение.

„Преди дни колегата Володя Златев се върна от Дакар, където през октомври ще се проведат Летните младежки олимпийски игри. Купи със собствени средства самолетния си билет, защото няма как България да не е представена при положение, че участват други 200 олимпийски комитета“, съобщи Лечева. Според нея случващото се в БОК е срам за българския спорт, но и създава вреден прецедент в други федерации. Призова и за промяна в нормативната база, така че да няма пленени спортни организации.

„МОК показа модел на управление, който гарантира принципност и устойчивост. Взе бързо решение по казуса с България, за да не възпрепятства нормалността и работата. Призна резултатите от Общото събрание, а моето име и това на колегите от Изпълнителното бюро стоят във всички международни регистри. БОК не може да съществува без МОК“, напомни още тя.

Лечева добави, че вече четири съдебни състава са потвърдили резултатите от Общото събрание, а част от жалбоподателите са оттеглили своите искови молби. Въпреки това съдебните дела продължават. Според нея съдебната сага, както и постоянните спънки, които създава предишното ръководство, са имали една единствена цел – да осуетят встъпването в длъжност на новоизбраното ръководство и да подменят резултата.

„Надявам се съдът да покаже, че е независим от политическа намеса и ще е на нивото на международното олимпийско движение“, каза още Весела Лечева.