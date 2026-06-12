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  3. Витоша приема кръг от ендуро шампионата в планинското колоездене през уикенда

Витоша приема кръг от ендуро шампионата в планинското колоездене през уикенда

  • 12 юни 2026 | 10:43
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Витоша приема кръг от ендуро шампионата в планинското колоездене през уикенда

Елитни атлети и любители на планинското колоездене от цялата страна ще премерят сили в едно от най-предизвикателните и интересни ендуро събития в България и региона – „Витоша Home Mountain Enduro”

На 13-14 юни „домашната“ планина на София отново ще се превърне в арена на мащабното състезание, което отбелязва своето 12-то поредно издание под егидата на Столична община и фондация „София – европейска столица на спорта“.

Тази година организаторите залагат на максимално интензивен и стегнат състезателен формат. Фокусът е изместен върху четири специални етапа с обща дължина от над 7 километра и отрицателна денивелация над 1250 метра. Трасетата са избрани така, че да тестват до краен предел възможностите на състезателите – от стръмни технични секции до високоскоростни участъци, изискващи прецизност и безупречен контрол.

Регистрацията за събитието все още е отворена, а организаторите канят както професионалните атлети, така и ентусиастите, желаещи да тестват възможностите си, включително в специалната категории за електрически велосипеди (eMTB). Пълна информация и формуляри за участие са достъпни на  www.conceptcreative.org/hme2026.

Основната база на състезанието ще бъде ситуирана при долната станция на лифт „Витошко лале 1“, където ще има музика, ободряващи напитки и специално обособената веломивка подсигурена с професионални машини за почистване от „Керхер България“.

В съботния ден на 13 юни, са планирани официалните тренировки, а в неделя, 14 юни, ще се проведат финалните спускания. За всички участници и победителите в отделните категории са предвидени много награди, подсигурени от „Витоша ски“, Red Bull, магазини „Байк Център“, Maxxis, Doppelherz и други.

Междувременно летния сезон на Витоша бе официално открит миналия уикенд и планината вече посреща туристи и колоездачи. Лифтовете „Витошко лале 1“ и “Витошко лале 2“ работят всяка събота и неделя и осигуряват бърз и удобен достъп до някои от най-атрактивните терени в планината, а с помощта им можете за по-малко от 45 минути да достигнете до Черни връх. Предлагат се най-различни видове билети, семейни пакети и тематични лифт карти за колоездачите, актуална информация за цени, работно време и актуална метеорологична обстановка можете да следите на www.vitoshaski.com.

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